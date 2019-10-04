بالفيديو.. أشرف الماس يطرح كليب "يا بنت الإيه"

طرح المطرب الشاب أشرف الماس فيديو كليب بعنوان "يا بنت الإيه" وذلك عبر قناة مزيكا بيوتيوب. الإيه" وذلك عبر قناة مزيكا بيوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر عماد حسن وألحان إسلام الجندي وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

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