شاهد.. أحمد الشامي برفقة إسعاد يونس ويعلق "حبيبة الملايين"

نشر الفنان أحمد الشامي صورة تجمعه مع فريق واما والإعلامية إسعاد يونس وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وكتب "الشامي" علي الصورة قائلا:" مع حبيبة الملايين و صاحبة السعادة يوم الاثنين القادم إن شاء الله و حلقة جامدة جداً جداً علي قناة دي ام سي:". السعادة يوم الاثنين القادم إن شاء الله و حلقة جامدة جداً جداً علي قناة دي ام سي:". يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي ألبوم بعنوان "الصيف ابتدا" بمشاركة أحمد فهمي ونادر حمدي ومحمد نور "فريق" واما"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز". الشامي ألبوم بعنوان "الصيف ابتدا" بمشاركة أحمد فهمي ونادر حمدي ومحمد نور "فريق" واما"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".

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