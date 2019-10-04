تراند اليوم : بعد شهور من الإتهامات المتبادلة .. سمية الخشاب تكشف عن علاقتها بطليقها أحمدسعد

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل علاقتها الحالية بطليقها الفنان أحمد سعد، بعد الخلافات والاتهامات المتبادلة الشهيرة بينهما، خلال الشهور الماضية.

أوضحت سمية خلال حوارها ببرنامج The Insider على تليفزيون دبي، أن علاقتهما حاليًا طيبة للغاية ولا يوجد بينهما سوى كل الود والمحبة، مؤكدة أن الخلافات انتهت بينهما ولم يعد موجودًا سوى المحبة والاحترام، قائلة: “بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي كل التفويق في حياتي.. وأحلى حاجة ان الانسان ميسبش دايما خلافات أو مشاكل مع حد”.

تابعت: “حلو إن أنت تبقا في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتوش تكملوا حياتكم سوا.. ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام ما بينكم”.

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وبسؤالها عن ما تردد حول وجود وسطاء للإصلاح بينهما لكي يعودا صديقين، أجابت سمية: “إحنا بالفعل دلوقت أصدقاء ومفيش بينا مشاكل وعلاقتنا ببعض كويسة.. ممكن يكلمني يسألني على حاجة أو العكس.. عادي الحياة حلوة الحمد لله”.

كان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة خلال حلقاتهم ببرنامج “شيخ الحارة” خلال شهر رمضان الماضي.