تراند اليوم : صاحبة نظرية البلوك فضحت مصطفي أبو تورته وخطيبته ترد : كفاية إني عرفت قيمتي عند أهلي

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا ترند “مصطفى أبو تورتة”، ذلك الشاب الذي ادعت خطيبته أنه انسحب برفقة أسرته من حفل الخطوبة، بعد أن أخذ معه الشبكة والتورتة، تاركا إياها في موقف محرج أمام الحضور.

تواصلت الإعلامية رضوى الشربيني، مع نهال شعبان، خطيبة مصطفى، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتبت تدوينة في أحد الجروبات، أوضحت من خلالها تفاصيل ما حدث معها خلال الحفل.

قالت نهال، في مكالمة هاتفية عبر برنامج “هي وبس” الذي يعرض عبر شاشة cbc سفرة، إن هدفها الأول والأخير من كتابة مشكلتها هو التوعية فقط، وليس للشهرة كما ادعى البعض.

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أشارت إلى أن ما حدث لم يشعرها بالفضيحة، وانما شعرت بالحب الذي أحاط بها من قبل أهلها وأصدقائها، معلقة: “أنا عارفة قيمتي، والفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة عشان أنا بين أهلي وحبايبي وأصحابي”.

ومن جانبها، ردت رضوى الشربيني، عليها قائلة: “ابن الحلال طلبها وخدها، ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، والنبي ما تزعلي نفسك أعملك ايه”.

ردت نهال، مطالبة إياها بزيارتها في مدينة الإسكندرية، وكان رد الشربيني، كالآتي: “ورحمة أبويا لهجيب سلمى وهدان وأجيلك إسكندرية، واللي تعوزيه احنا هنعمله”.