تراند اليوم : هيا جت عليها مافيش مستحل ..لقاء الخميسي تشوق جمهورها بأغنية جديدة لها ..فيدو

شاركت الفنانة لقاء الخميسي كضيفة شرف بدور الراوية في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.

وشوقت لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها على Instagram، ونشرت مقطع من أغنيتها بالفيلم والتي تحمل عنوان “مافيش مستحيل”، مشيرة إلى طرحها قريبا.

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي أعلنت عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدم من خلالها موهبتها الغنائية، واوضحت خلال لقائها مع برنامج “أخر النهار” أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل، مشيرة إلى خوضها تجربة غنائية منذ عامين.

Advertisements

أضافت أنها تسعى للاتجاه إلى الغناء في الفترة المقبلة، بسبب شعورها أن التوقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، مؤكدة أنها ترغب في إيصال رسالة إيجابية إلى الشباب.

كما كشفت لقاء الخميسي عن موعد حفلها الغنائي الأول، حيث تسعى أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.