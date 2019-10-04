​فتاة تركية قاصر​ تُغتصب من قبل 11 شابا

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تعرضت فتاة تركية قاصر تبلغ من العمر 16 عاما للإغتصاب من قبل 11 شابا، وفي التفاصيل ان الفتاة تعرّفت على احد الشباب ويبلغ عمره 18 عاما، وأقامت معه بعد ذلك في ذات المنزل، وبعدها أجبرها على تعاطي المخدرات والكحول، ومن ثم احتجزها في منزله وأجبرها على إقامة علاقات جنسية مع عدد من الشبان مقابل مبالغ مالية.
وتضجّ تركيا حاليا بهذه القضية، اذ ان مئات من الأتراك تظاهروا أمام مبنى النيابة التركية في ولاية كوجايلي، معبّرين عن استيائهم وانزعاجهم من هذه الحادثة.
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