محبو فريق كوميدي يسعون لدخول "جينيس" بالملابس الريفية

يتجمع محبو الفريق الكوميدي البريطاني "مونتي بايثون"، السبت، في لندن، مرتدين زي المواطن الريفي كما جسده أعضاء الفريق في أعمالهم، فيما يوصف بأنه حدث "هزلي بشدة" للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الفريق.

ويحاول عشاق الفريق دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأكبر تجمع من الأشخاص الذين يرتدون ملابس شخصية المواطن الريفي، حيث ارتدوا أحذية مطاطية طويلة وسترات دون أكمام وسراويل مرفوعة لأعلى وربطوا رؤوسهم بمناديل.

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ومن المنتظر أن يشمل الاحتفال فعاليات وعروضا خاصة تتضمن عرض نسخة مرممة من مسلسل "فلاينج سيركس"، إلى جانب عرض أفلام الفريق مثل "حياة براين" (لايف أوف براين).

وقال الفريق، في بيان "ظل فريق بايثون موجودا لأننا نعيش في عالم شديد العبثية، العبثية الشديدة باتت معبرة عن عالمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في بث مسلسل "فلاينج سيركس" لفريق مونتي بايثون في 1969، وكان الفريق يضم الممثلين جراهام تشابمان ومايكل بالين وجون كليس وإريك أيدل وتيري جونز، إلى جانب الممثل والمخرج تيري جيليام.