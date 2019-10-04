شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة الفرنسية ناتالى باى فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، نجمة السينما الفرنسية ناتالى باى، فى الدورة الـ35 المزمع انعقادها فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الحالى.

ومن المقرر أن تصل النجمة العالمية إلى الإسكندرية 11 أكتوبر، لتقام ندوة تكريمها فى اليوم التالى، على أن يتم تكريمها فى ختام المهرجان يوم 13 أكتوبر.

كما تعد لها إدارة المهرجان جولة سياحية فى محافظة الإسكندرية، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية مثل المتحف اليونانى الرومانى، ومتحف المجوهرات، الآثار الغارقة، قلعة قايتباى، ومكتبة الإسكندرية، على أن تقوم بجولة سياحية أخرى فى القاهرة 14 و15 أكتوبر وزيارة المتحف المصرى، والقلعة والأهرامات.

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يشار إلى أن ناتالى باى هى ممثلة فرنسية، وابنة لرسان بوهيمى، وكانت تتعثر فى القراءة فى مرحلة الطفولة لذلك تخلت عن دراستها وهى فى الرابعة عشر من عمرها، والتحقت بمدرسة رقص فى موناكو، وفى السابعة عشر من عمرها انتقلت إلى نيويورك مع فرقة البالية الروسى، وعند عودتها اتجهت للمسرح والتحقت بفصول سيمون ثم بالكونسرفاتوار، وفى عام 1972 كان أول لقاء بينها وبين فرانسوا ترافو، حيث قدم لها دور فى نص "الليلة الأمريكية"، وثم أسند إليها سلسلة من الأدوار المهمة التى أعطتها المزيد من الشهرة مثل "الرجل الذى يحب النساء" و"الغرفة الخضراء" عام 1978 لثقته الشديدة بها.

كما عملت ناتالى أيضًا مع مخرجين آخرين هم بيالا فى فيلم "أفواه مفتوحة" عام 1974، وجودارن الذى أسند لها دورًا فى فيلم "أنقذ من يستطيع الحياة" وحصلت من خلاله على جائزة سيزر كأفضل دور ثانى عام 1981، ثم توالت أعمالها، حيث شاركت فى "أمر غريب" والذى زاد من شعبيتها وانتشارها كنجمة كوميدية هادئة ذات ابتسامة جميلة كما قام عام 1980 ببطولة فيلم "أسبوع من الإجازة".

ومنذ عام 2015 اتجهت ناتالى إلى الأعمال التليفزيونية حيث قدمت فى عام 2018 فى مسلسل "كانال" و"نوكس" للمخرج مبروك المشرى، كما انضمت عام 2019 لفريق عمل مسلسل "الجريمة" للمخرج فريدريك مرمود الذى عُرض على شبكة نيتفليكس.