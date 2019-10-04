ياسمين صبري ترد على الانتقادات وتكشف عن نبأ صادم لجمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: ردّت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، على أسئلة جمهورها ومتابعيها، ومنها ما يتعلق بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي التي نالت انتقادات، وحقيقة أن لديها أبناء، وأهم درس تعلمته في حياتها.

وجاء رد ياسمين صبري عبر خاصية “القصص” على حسابها بموقع “إنستجرام”.

وردا على سؤال أحد متابعيها، إن كانت الانتقادات التي طالت إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي قد أزعجتها أم لا، قالت ياسمين أنها لم تنزعج من الانتقادات على الإطلاق، “فستان ومظبتش” مؤكدة أن ما أسعدها أنه لم يكن عاريا.

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ونفت ياسمين صبري لمعجبيها شائعة أن لديها ابنة. وأعلنت عن نبأ صدم جمهورها، حيث كشفت عن أنها ستعيش خارج مصر قريبا، مشيرة إلى أنها تحب السفر كثيرا.

كما أوضحت أن أقرب الأماكن إلى قلبها هي العاصمة البريطانية لندن. أما الدرس الأهم الذي تعلمته في حياتها، فأشارت ياسمين إلى أن “الحب أكثر شيء نحتاج له”.

يشار إلى آخر ظهور فني لياسمين صبري كان في ‏مسلسل “حكايتي”، الذي عرض في شهر رمضان 2019، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج وإنتاج شركة “سينرجي‎”‎.