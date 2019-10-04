بوراك أوزجيفيت في مشهد جنسي وانتقادات لاذعة تطاله

متابعة بتجــــــــــرد: صرّح النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ أنه لا يحب تقديم المشاهد الجنسية في مسلسلاته، بل يكتفي ببعض القبلات لا أكثر.

وعلّل بوراك موقفه بأنه عاش وسط مجتمع له عاداته وتقاليده وما زال متمسكًا بها لغاية الآن، وكشف أنه حصل بينه وبين أحد المنتجين سابقًا خلافًا كبيرًا بسبب مشهد لم يعجبه.

إلا أن تصريح بوراك لاقى انتقادات لاذعة من قبل الصحافة التركية، إذ أنه سبق وأن قدّم في بداياته التمثيلية مشهدًا جنسيًا أثار جدلًا كبيرًا وموجة غضب عارمة حينها.

الجدير ذكره أن بوراك يشارك حاليا في مسلسل “قيامة عثمان”.