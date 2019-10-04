أنجلينا جولي على السجادة الحمراء بإطلالة لافتة

متابعة بتجــــــــــــرد: وصلت النجمة العالمية أنجلينا جولي مساء الخميس إلى طوكيو لتواصل حملة الترويج لفيلمها السينمائي الجديد بعنوان “Maleficient 2″، وكانت برفقتها ابنتها زهارا وابنها مادوكس. والتقت جولي محبيها ومعجبيها في العاصمة اليابانية. وظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة لافتة، فاختارت فستان الشراريب المتوسّط الطول باللون الفضّي اللامع ذي قصّة ضيّقة قليلاً من علامة تجارية عالمية، نسّقته مع كعب عالٍ باللون الفضّي. أمّا تسريحة شعرها فمشدودة إلى الخلف. وتجدون إطلالة جولي في الصور المرفقة.

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