علاقة حب تجمع سارة أبي كنعان مع مصور ومخرج موهوب، اقرأ التفاصيل

Oct 04, 2019 تم اختيار الممثل وسام فارس لبطولة مسلسل “آخر الدني” الى جانب الممثلة ساره ابي كنعان التي وقعت عقداً منذ اشهر مع قناة الجديد لتكون بطلة العمل. Advertisements يؤدي فارس شخصية “سامي” مصورٌ ومخرج موهوب يلتقي بسيرين (سارة أبي كنعان) وتجمعه بها قصة حب تتخلها مشاكل كبيرة لتقف في وجه هذا الحب. “آخر الدني” هو دراما اجتماعية من انتاج قناة الجديد بمعالجة درامية لـ نادين جابر وسيف حامد، كتابة خالد ابراهيم، واخراج اياد نحاس.







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