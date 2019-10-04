كريم عفيفي يعلّقُ على سوء الفهم حول تغيير اسم الفيلم الجديد "خالد بن الوليد"

كشف الفنان المصري كريم عفيفي عن أنّ الموسم الحاليّ من "مسرح مصر" هو آخر مواسم فريق العمل، موضحًا أنّه من المحتمل أنْ يجتمع نفس أبطال الفريق في أعمال فنيّة أخرى تحت اسم جديد.

وأضاف عفيفي في تصريح إعلامي خلال مشاركته في الحفل الفني لـ"كأس إنرجي" لتكريم الفنانين والفنانات عن أعمالهم في رمضان الماضي، أنّه سيتمّ تقديم عروض من "مسرح مصر" خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري بالمملكة العربية السّعوديّة.

وأوضح عفيفي، أنّ هذه ستكون أوّل زيارة لفريق "مسرح مصر" للسّعوديّة، حيث قاموا بعرض مسرحياتهم في العديد من دول الخليج.

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وتابع أنّه حتى هذه اللحظة لا يعرف هل هو ضمن فريق فيلم الفنان علي ربيع الجديد "خالد بن الوليد" أم لا، كما لا يعلم سبب الضجّة الإعلاميّة التي حدثت على اسم الفيلم وتغييره إلى "سيدي بشر"، لافتًا إلى أنّ اسم الفيلم كان يشير لشارع خالد بن الوليد وليس الصّحابي الجليل.

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