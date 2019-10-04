تعرف علي إيرادات "الطيب والشرس واللعوب" في ثاني أيامه بدور العرض

القاهرة - لايف ستايل
حقق فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، في ثاني أيامه بدور العرض السينمائي، إيرادات تُقدر بقيمة 80 ألفًا و573 جنيهًا، ليصل إجمالي الإيرادات في يومين 127 ألفًا و599جنيهًا.
الفيلم بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، محمد سلام، كما يشارك فيه المطرب حسام حسني واحد من أبرزنجوم التسعينيات، ومن تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.
يذكر أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، طرح بدور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 أكتوبر، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
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