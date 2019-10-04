شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد وموعد إجرائها العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت الفنانة هنا الزاهد الأزمة الصحية التى مرت بها فى الأيام الماضية، والتى تعرضت لها أثناء تواجدها فى سنغافورة بصحبة زوجها النجم أحمد فهمى من أجل قضاء شهر العسل، حيث شعرت بآلام شديدة فى معدتها وبعد الفحوصات الطبية والتحاليل اكتشفت وجود حصاوى على المرارة بعدما كان الاعتقاد من "هنا وأحمد"، إصابتها بتسمم.

واستكملت هنا الزاهد حتى عادت إلى مصر، واستكملت العلاج ونصحها الأطباء المعالجين لهنا الزاهد بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة على أن تجريها بعد شهر، خاصة وأنها كانت تعانى من التهابات شديدة فى معدتها وبدأت تقل هذه الالتهابات تدريجياً، لتعود بعد العملية لاستكمال نشاطها الفنى من جديد واختيار عملها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضان المقبل.

وكان أحمد فهمى قد نشر منشور عبر حسابه الشخصى يوضح فيه الحاله الصحية قائلاً "شكرا لكل الناس اللى بتسأل على هنا و معلش مش عارف ارد على كل الناس لانى كنت محتاس لوحدى، الموضوع اننا فى المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد ثلاث أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى فى جراحة، الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر د اشرف زكى فعلا، والدكاترة المصريين د اشرف ابو الهوا و د احمد نجم اللى متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا، و بشكر معالى السفير محمد ابو الخير اللى واقف معانا جامد هو والمصريين فى السفارة على رأسهم ا محمد زغلول و طبعا ا ضياء محمد كامل اللى واقف جنبى جامد من مصر، انشاء الله خير".

Advertisements