شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو يكرم نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية تكريم نجيب عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

من جانب آخر يحتفي المهرجان بالسينما التونسية كضيف شرف الدورة، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التى تلقى الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، وستكون البداية بعرض "في عينيا".

"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.