فن ومشاهير

صور.. آسر ياسين وشيرين رضا ومجدى أحمد على فى افتتاح مهرجان مالمو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آسر ياسين وشيرين رضا ومجدى أحمد على فى افتتاح مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية المقام فى السويد، حضور النجوم المصريين آسر ياسين، وشيرين رضا ومنى هلا والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج عمر عبد العزيز وشريف البندارى وتامر عشرى ومسعد فودة نقيب السينمائيين والنقاد المصريين طارق الشناوى، ووليد سيف وأحمد شوقى ومحمد عاطف، ومن النقاد العرب الناقد إبراهيم العريس ونديم جرجورة وهيوفيك حبشيان، إضافة إلى المخرجة مى مصرى، التى كرمها مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، إضافة إلى صناع فيلم الافتتاح "فى عينيا"، واستقبل ضيوف المهرجان المخرج محمد قبلاوى رئيس المهرجان.

 

اختيار فيلم الافتتاح يأتى ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التى تلقى الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، وستكون البداية بعرض "فى عينيا".

 

Advertisements

"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدى وإدريس خروبى وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسى يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.

 

fd374c25-3044-4eb2-add8-cd2b2a14c922
 
042c65ff-b112-4d58-b026-26ca53e5e75f
 
73ff0731-0893-4abb-9c30-9370d70964c0

 

81ff0340-dfc8-40e1-b74d-6d5ed0c5370a
 
219add13-c4ac-40a7-8e5a-58e9171093fa
 
789f819b-92c7-4670-a393-e35667354758
 
989ed979-b402-4d09-b095-f7644512f550
 
18135151-cc1e-4210-924e-06fc0ca1621f
 

 

a1e99270-352a-4186-aaa3-4dc104d822ca
 
c7587248-8c99-4b51-94ff-4dca8366f93a
 
fcf73065-64a0-4bca-b770-6bfbf005f063
 

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج محمد قبلاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. آسر ياسين وشيرين رضا ومجدى أحمد على فى افتتاح مهرجان مالمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا