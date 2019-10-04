شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آسر ياسين وشيرين رضا ومجدى أحمد على فى افتتاح مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية المقام فى السويد، حضور النجوم المصريين آسر ياسين، وشيرين رضا ومنى هلا والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج عمر عبد العزيز وشريف البندارى وتامر عشرى ومسعد فودة نقيب السينمائيين والنقاد المصريين طارق الشناوى، ووليد سيف وأحمد شوقى ومحمد عاطف، ومن النقاد العرب الناقد إبراهيم العريس ونديم جرجورة وهيوفيك حبشيان، إضافة إلى المخرجة مى مصرى، التى كرمها مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، إضافة إلى صناع فيلم الافتتاح "فى عينيا"، واستقبل ضيوف المهرجان المخرج محمد قبلاوى رئيس المهرجان.

اختيار فيلم الافتتاح يأتى ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التى تلقى الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، وستكون البداية بعرض "فى عينيا".

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"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدى وإدريس خروبى وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسى يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.









































يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج محمد قبلاوي.