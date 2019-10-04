شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس فرانكو متهم بالاستغلال الجنسى لفتيات فى أكاديميته التمثيلية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام طلاب من أكاديمية الممثل العالمى جيمس فرانكو، دعاوى قضائية ضده يوم الخميس الماضى، تتهمه بالاستغلال الجنسي للفتيات الذين شاركوا فى المدرسة التمثيلية التى أغلقها منذ سنوات.

وبحسب صحيفة فاريتى، فأن الطالبة سارة تيثر قدمت دعوى قضائية فى محكمة لوس أنجلوس ضد الممثل الشهير تتهمه فيها باستغلاله الجنسي للفتيات وتصويرهم عراه من أجل وعود بتوظيفهم فى أدوار سينمائية شهيرة، بالإضافة الى استغلال بعض الفتيات فى اقامة علاقات جنسية معهم فى بعض الاحيان.

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وزعمت سارة فى الدعوى القضائية التى اقامتها ، بأن الطلاب قاموا بتسديد 300 دولار شهيراً، من أجل تعليم التمثيل ومشاركتهم فيما بعد فى الاعمال السينمائية، وسرعان ما اتضحت نوايا القائمين على المدرسة بعد طلباتهم المتكررة فى التوريط الجنسي وتصويرهم عراه لاستغلالها فيما بعد ضدهم فى حال رفضهم لممارسة الجنس.

وفى تصريحات لمحامى فرانكو "مايكل بلونسكر"، أكد على ان موكله سيسعى لتعويضات ضد المدعين لتشويهم سمعه الممثل العالمى، واصفاً الاتهامات بالشنيعة.

وافتتح فرانو وصديقة مدرسة Studio 4 في عام 2014 ، داخل مدينة نيويورك ومدينة لوس أنجلوس، وتم اغلاقها العام الماضى، بعد مشاركة ما يقارب الالاف الطلاب.