فيديو| بصحبة كلبها.. إليسا تروج لحفلها المقبل في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تروج فيه لحفلها المقبل في باريس، يوم 1 نوفمبر المقبل.
وظهرت إليسا في الفيديو بصحبة كلبها "ستار"، وهي تروج لحفلها باللغة الفرنسية قائلة: "لا أستطيع الانتظار لمقابلتكم في باريس في أوليمبيا، يوم 1 نوفمبر لتجربة لا تنسى".
وتحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مهرجان بمدينة كانون المكسيكية، في نوفمبر المقبل.
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