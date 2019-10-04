فيديو| بصحبة كلبها.. إليسا تروج لحفلها المقبل في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تروج فيه لحفلها المقبل في باريس، يوم 1 نوفمبر المقبل.

وظهرت إليسا في الفيديو بصحبة كلبها "ستار"، وهي تروج لحفلها باللغة الفرنسية قائلة: "لا أستطيع الانتظار لمقابلتكم في باريس في أوليمبيا، يوم 1 نوفمبر لتجربة لا تنسى".

وتحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مهرجان بمدينة كانون المكسيكية، في نوفمبر المقبل.