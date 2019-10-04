"عشرة العمر".. ياسمين عبدالعزيز مع حلمي ومنى زكي والسقا ورامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورًا تجمعها بأصدقائها من داخل الوسط الفني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة رفقة فنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، والفنان رامز جلال، والفنان أحمد السقا، وعلقت ياسمين على الصور قائلة:ة "عشرة العمر".

كما أعاد هؤلاء الفنانين نشر الصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق رامز جلال: "ياسمين زعلانه علشان نسيت نضارتها، تحس ان ياسمين بتموت منى".

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " لآخر نفس"، فتحي عبد الوهاب، ووائل عبد العزيز، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وثراء جبيل، وإخراج حسام علي.