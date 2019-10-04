بسنت أحمد صيام تبعث رسالة مؤثرة لوالدها: "أنا أتنفس لأنك تتنفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة بسنت صيام رسالة حب وتقدير لوالدها الفنان أحمد صيام، ونشرت صورة وهي تقبله، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت بسنت على الصورة: "لم أستطع تحقيق أي من أحلامي إذا لم تكن بجانبي، لا أعرف ماذا أفعل بدونك، أنا أحبك، دائمًا وسيكون دائمًا".

وتابعت بسنت: "أنا سعيدة لأنك سعيد، أنا أتنفس لأنك تتنفس، شكرا لك يا أبي على كل شيء".

يذكر أن بسنت صيام شاركت في مسلسل عزمي وأشجان في رمضان 2018، وتشارك حاليا في عروص "سينما مصر" بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية.