"قوامها الله أكبر".. حسن يوسف وشمس البارودي يتحدثان عن قصة حبهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اليوم 4 أكتوبر، بعيد ميلادها.

شمس جمعتها قصة حب بالفنان حسن يوسف، كُللت بالزواج، وعن علاقتهما حكى يوسف في لقاء قديم أجراه مع المذيعة إنجي علي على قناة نايل سينما، أنهما تزوجا عام 1972م، وأنجبا 4 أبناء، هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله.

قال يوسف "فضلت متلطم لحد ما شفت شمس، شفت فيها كل المواصفات الحلوة، ولاقيت المظهر مبهر، وكانت ملقبة في ذلك الوقت بجميلة الجميلات، وكان لها قوام ما شاء الله، الله أكبر".

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وأكد "يوسف"، أنه عندما قرر التقدم لخطبتها، كانَا وقتها يصوران فيلماً في سوريا، ولأنها سورية الأصل تقابل هناك مع أبناء عمها وطلب يدها منهم.

وتطرق لتفاصيل زواجهما قائلًا: "تزوجنا في فبراير 1972، وكي يستمر زواج لنهاية العمر، يجب على المرأة أن يكون عليها عبء أكثر من الرجل، فعندما تزوجتها كانت في قمة تألقها ومنتجين مصر كلهم متعاقدين معها، ولكنني كنت طلبت منها شيء وهو أننا بعد الزواج لن تمثل إلا أمامي، ووجدتها وافقت وقالت لي إذا أردت أن أترك التمثيل سأتركه".

وعن علاقتهما قال "يوسف"، إن شمس وجدته في فترة ناقصًا في الوزن فسألته عن السبب، فأجابها أنه لا يحب أن يأكل سوى من يدها، ولكنه لا يريد أن يضغط عليها بسبب عملها ورعاية الأبناء، فوجدها من بعد هذا الحديث حريصة على دخول المطبخ وطهي الطعام بنفسها.