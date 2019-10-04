قصة مقتل والد ميرنا وليد وتفاصيل مسلسل "الفتوة" لياسر جلال.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية، منها "قصة مقتل والد ميرنا وليد في لبنان، لقاء الخميسي تستعد لتأسيس فرقة غنائية، ياسر جلال يحكي تفاصيل مسلسله الرمضاني (الفتوة)"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

ميرنا وليد

قالت الفنانة ميرنا وليد، إنها جاءت إلى مصر قادمة من لبنان مع والدتها بالصدفة البحتة وذلك لقضاء إجازة الصيف مع صديقة لوالدتها مصرية، وذلك بعد حصولها على الابتدائية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض على قناة "سي بي سي"، أن والدها توفي برصاصة عشوائية في القلب في الحرب بلبنان وأودعتها والدتها إحدى المدارس الداخلية هناك، حتى جاءت إلى مصر والتحقت بمدرسة وشاركت بعد ذلك في فيلم "الراعي والنساء" أمام الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل أحمد زكي.

وتابعت ميرنا وليد: "الصدفة البحتة هي اللي خلتني أشارك في فيلم الراعي والنساء، وكان أقصى طموحي وأنا في المدرسة الداخلية بالجبل بلبنان إني أعدي سور المدرسة، وفجأة لقيت نفسي بقيت مشهورة وبشتغل ومسئولة عن بيت".



لقاء الخميسي

قالت الفنانة لقاء الخميسي إنها تستعد لتكوين فرقة غنائية، لافتة إلى أنها كانت تغني منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن تحيي أول حفل لها بعد شهرين.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "آخر النهار"، مساء الثلاثاء: "احنا أصلا من عيلة كلهم ليهم علاقة بالموسيقى، وبغني من وأنا صغيرة مع والدي، واخويا ملحن هايل، وكنت بغني في الجامعة والمعهد ووقفت الغنا شوية عشان التمثيل".

وتابعت "حلمي أعزف تشيللو وأغني، وده مات مع التمثيل، ومن كام سنة طلعت مع فرقة فؤاد ومنيب غنيت في حفلة وكان الصدى لطيف وكان في دماغي الموضوع بس انشغلت في التمثيل".



هند صبري

قالت الفنانة هند صبري إن الجمهور الكندي استقبل فيلمها التونسي الجديد "نورا تحلم" بحفاوة بالغة، وذلك خلال عرضه ضمن فعاليات مهرجان "تورونتو"، مشيرة إلى أن الفيلم بالرغم من أنه ينتمي إلى السينما التونسية إلا أنه وصل لجميع الناس خلال عرضه في مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت "هند" في حوارها لفضائية "الغد"، أن إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" تخطت حاجز الـ 100 مليون جنيه، وهذا كان من المفاجآت التي لم تتوقعها، مؤكدًة أن مشاهد "غرفة العزل" التي تضمنتها أحداث الفيلم كانت صعبة للغاية بالنسبة لها.



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أبو

قال المطرب "أبو" إنه سعيد وفخور للغاية بمهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أن انطلاقته الفنية جاءت منذ انطلاق المهرجان.

وأضاف "أبو" في حواره لفضائية "الغد"، أن أغنية 3 دقات كانت البداية الحقيقية له، موضحًا أنها حققت له انتشارًا كبيرًا وعرّفت الناس به.



سمية الخشاب

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال حوارها مع برنامج "ذا انسايدر" المعروض على قناة "دبي"، إنها موجودة في الإمارات منذ 10 أيام تقريبًا، وتحضر لأغنية اسمها "عربية أنا"، عن دور المرأة العربية.

وأضافت "المرأة محدش اداها حقها، وجت الفكرة من رغبتي اني أتكلم عن المرأة بجمالها الداخلي والخارجي، وتأثيرها في المجتمع".

الأغنية من ألحانها، بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، وتستمر سمية في دفاعها عن المرأة وذلك من خلال الأغاني التي ستقدمها الفترة المُقبلة.



دينا الشربيني

قالت الفنانة دينا الشربيني في حوارها لبرنامج "ذا انسايدر"، إنها ستطل على الجمهور من خلال عمل كوميدي، يشارك في بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان ماجد الكدواني، وهو "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، كما كشفت عن استعدادها للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2020، بالجزء الثاني من "زي الشمس" الذي عُرض رمضان 2019.



ياسر جلال

قال الفنان ياسر جلال، في برنامج "ذا انسايدر"، إنه يشارك في رمضان المُقبل بمسلسل "الفتوة"، الذي تدور أحداثه في الماضي، مؤكدًا أن المسلسل لا علاقة له بالنص الأدبي الذي كتبه نجيب محفوظ ويحمل اسم "الحرافيش".

ياسر أشار إلى أن المسلسل يدور في إطار من الأكشن والرومانسية واللايت كوميدي، لافتًا إلى أنه يعمل على الحفاظ على شكله الجسماني، لأنه سيؤدي مشاهد الحركة والأكشن، ولذلك يداوم على الذهاب إلى "الجيم".

