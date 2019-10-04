حنان سليمان والدة مراد مكرم و"حماة" محمد علي رزق في "شبر مية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكدت الفنانة حنان سليمان، أنها تنتظر عرض تجربتها الدرامية الجديدة "شبر مية" على شاشة قناة "دي إم سي"، لافتة إلى أنها مستمرة في تصوير دورها بالتزامن مع عرض حلقاته.

وقالت حنان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد بالعمل شخصية والدة الفنان مراد مكرم خلال أحداث العمل، وحماة الفنان محمد علي رزق، "هي سيدة متقبلة الحياة بكل ما فيها، ودائمًا بتصلح مش خرابة بيوت".

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وأوضحت، أنها استمتعت بالورق الذي كتبه شريف بدر الدين، ولها تجربتين سابقتين معه من خلال "المنتقم" و"هبة رجل الغراب"، مشيرة إلى أنه يعد مدرسة جديدة في كتابة السيناريو، تحبها، ويسجل "شبر مية" التعاون الثالث الذي يجمعها به.

وأضافت، أن "شبر مية" تجربة مختلفة تمامًا عن التجارب التي قدمتها من قبل في الدراما، مؤكدة أنها دائمًا ما تشعر بحالة من الرعب قبل تصوير أي عمل وأثناء التصوير وبعد عرضه "الفنان كل ما بيكبر ويبقى ليه رصيد حب عند الناس، كلما زاد عليه الضغط فيما سيقدم من أدوار، وفكرة الخطأ غير مقبولة، بعكس الفنانين اللي في بداية حياتهم التمثيلية".

مسلسل "شبر مية" إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .