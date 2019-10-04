إيرادات الخميس.. "joker" في الصدارة و"Ad Astra" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 3 أكتوبر، إيراد قُدر بمليون و828 ألفًا و677 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم"it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 96 ألفًا و819 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 77 ألفًا و255 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 73 ألفًا و379 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، وحقق 71 ألفًا و638 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Rambo 5: last blood" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 48 ألفًا و200 جنيه، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Abominable" وبلغ إيراده أمس 43 ألفًا و139 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم 47 meters down، الذي حقق 40 ألفًا و146 جنيهًا، وذهب المركز التاسع لفيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 12 ألفًا و501 جنيه، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Prey" محققًا 12 ألفًا و237 جنيهًا.