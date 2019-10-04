تراند اليوم : شاهد.. الراقصة صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة...



أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز ، حالة من الجدل بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع فيس بوك.



وظهرت صافيناز خلال الصورة وهي مرتدية "الحجاب"، وعلقت عليها قائلةً:"جمعة مباركة"، وسط العديد من التعليقات المتنوعة من جانب متابعيها على المواقع الشهير.



وأحدثت صافيناز بالصورة حالة جدل بين متابعيها، والتي كانت أغلبها حول أسباب ارتدائها الحجاب، هل للظهور مرة أخرى في الصورة بعدما تناساها الجمهور بعد قلة عدد حفلاتها مؤخرًا.

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يذكر أن صافيناز قد أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بنشرها لعدة صور خلال حفلاتها الصيفية والتي كانت أغلبها في الساحل الشمالي.



