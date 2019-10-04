شاهد.. ساندي بفستان الفرح وتعلق "أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورته"

نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي الانستجرام. وظهرت "ساندي" في الإطلالة بفتسان فرح، وعلقت علي الصورة قائلة:"أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورته لا خاله يتعب ولا حاجة:". بفكر أعمل فرح ومجيبش تورته لا خاله يتعب ولا حاجة:". Advertisements وتعد أغنية ساندي"قلبين" من فيلم "عيش حياتك" للفنان سامح حسين، هي آخر أعمالها الفنية.

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