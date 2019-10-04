شاهد.. نانسي عجرم من كواليس "ذا فويس كيدز"

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لها من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". وظهرت "عجرم" في الصورة بإطلالة مميزة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. مميزة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال نانسي عجرم فيديو كليب "الحب زي الوتر" التي نسب مشاهدة عاليه بموقع اليوتيوب.

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