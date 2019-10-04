نشر النجم رامز جلال صورة تجمعه مع الأصدقاء والمقربين من الوسط الفني وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي الانستجرام. والفيديوهات العالمي الانستجرام. وظهر في الصورة أحمد السقا وأحمد حلمي ومني زكي Advertisements وياسمين عبد العزيز وعلق "رامز" علي الصورة قائلا:" تحس أن ياسمين بتموت منى:". وياسمين عبد العزيز وعلق "رامز" علي الصورة قائلا:" تحس أن ياسمين بتموت منى:". ويشار إلى أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "سبع البرمبة" مع النجمة جميلة عوض.

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كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال برفقه ياسمين عبد العزيز ومني زكي وحلمي والسقا ويعلق "تحس إن ياسمين بتموت منى " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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