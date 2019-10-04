شاهد.. ياسمين نيازي بإطلالة مميزة

نشرت الفنانة ياسمين نيازي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". وظهرت "نيازي" في الصورة بإطلالة مميزة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال الغنائية لياسمين نيازي، فيديو كليب "هرقص مصر"، من كلمات أسامة محرز وألحان المطرب شريف إسماعيل وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

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