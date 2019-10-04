فيديو.. بوبي تطرح كليب ألبوم "I Disagree"

طرحت الفنانة العالمية بوبي كليب ألبوم "I Disagree"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة العالمية بوبي لطرح ألبوم بعنوان "I Disagree"، ومن المقرر طرحه بجميع الأسواق العالمية يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير من 2020 المقبل. لطرح ألبوم بعنوان "I Disagree"، ومن المقرر طرحه بجميع الأسواق العالمية يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير من 2020 المقبل. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية بوبي طرحت مؤخرًا كليبا بعنوان "Concrete"، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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