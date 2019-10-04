فيديو.. أحمد شريف يطرح أحدث كليباته "ممتاز ناجح ممتاز"

طرح الفنان أحمد شريف أحدث كليباته بعنوان "ممتاز ناجح ممتاز"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكليب "ممتاز ناجح ممتاز"، من إخراج مروان مصطفى، والأغنية من كلمات رامي السبكي، وألحان رامي

الكردي، وتوزيع زووم.

ومن ناحية أخرى يستعد أحمد شريف لإحياء حفل غنائي ضخم يوم يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح

Advertisements

قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 57 جنيهًا.

ويقدم شريف من خلاله باقة لامعة من أغانيه من بينها: "كل ما أغيب، انتي أنا، ورد صناعي، أجمل صوت بيدعيلي، عم الكل".