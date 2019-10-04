منة فضالي بإطلالة جديدة.. ومتابع "عسوله اوي"

نشرت الفنانة منه فضالي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "فضالي" في الصورة بفتسان أبيض شفاف، وعلق أحد المتابعين قائلًا::" عسوله اوي". وعلق أحد المتابعين قائلًا::" عسوله اوي". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة.

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