بالفيديو.. ديانا كرزون تطرح أغنية جديدة"

طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية جديدة تحمل عنوان "خاكى شيرين" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "خاكي شيرين" باللغة الكردية، وهي من كلمات وألحان هالكوت Advertisements زاهر، وتوزيع يلدان أوركزال. زاهر، وتوزيع يلدان أوركزال. يشار الي ان آخر أعمال ديانا كرزون أغنية "هيدا حكي" من كلمات حياة أسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

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