بالأرقام .. "joker" يتصدر إيرادات يوم الخميس في مصر

تصدر فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، محققًا يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، إيرادت بقيمة مليونًا و828 ألفًا.



بينما جاء في المركز الثاني فيلم"it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 96 ألفًا و819 جنيهًا، كما جاء في المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بايرادات قُدرت بـ 77 ألفًا و255 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Ad

Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 73 ألفًا و379 جنيها.

أما فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" جاء في المركز الخامس وحقق 71 ألفًا و638 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Rambo 5: last blood" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 48 ألفًا و200 جنيه، وفي المركز السابع فيلم "Abominable" بإيرادات 43

ألفًا و139 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم 47 meters down، الذي حقق 40 ألفًا و146 جنيهًا، و المركز التاسع لفيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 12 ألفًا و501 جنيه، و أخيرًا في المركز العاشر يأتي فيلم "Prey" محققًا 12 ألفًا و237 جنيهًا.

جدير بالذكر أن فيلم "الجوكر" تم طرحه بدور العرض السينمائي بمصر، فى أكثر من 40 دور عرض على مستوى المحافظات، ويقوم ببطولته خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو، زازى بيتز، مارك مارون، بيل كامب، براين كالين، وغيرهم.