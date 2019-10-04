ميرنا وليد: طفولتي أسوأ فترة عشتها بحياتي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية ميرنا وليد بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية قبل الشهرة، والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئا.
ميرنا قالت إن والدتها وضعتها في الطفولة في مدرسة داخلية، خوفا عليها بسبب الحرب الأهلية في لبنان، والتي تسببت في مقتل والدها برصاصة طائشة.
الفنانة المصرية وصفت الفترة التي عاشتها في المدرسة الداخلية بأنها الأسوأ في حياتها، مؤكدة أنها كانت تشعر بالوحدة، وخاصة أن مدرستها كانت بعيدة عن أي مدينة.
ميرنا قالت خلال تواجدها مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها مكثت في المدرسة الداخلية حتى بلغت 11 من عمرها، ومن ثم صممت أن تعيش وتنتقل إلى مصر عندما كانت في زيارة لوالدتها أثناء الأجازة الصيفية.
الفنانة المصرية أكدت أنها كانت تشعر بحزن شديد عندما تشاهد الأطفال يذهبون للمدرسة مع والدتهم، وينتظرون أتوبيس المدرسة، وقررت أن تكون مثلهم.
ميرنا وليد استقرت بعد ذلك في مصر، ثم بدأت حياتها الفنية بعد أن انضمت لنجوم فيلم «الراعي والنساء»، مع أحمد زكي، سعاد حسني، ويسرا.
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