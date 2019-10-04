عمرو مصطفى يعود للغناء بعد غياب 10 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يضع الملحن والفنان المصري عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، والتى تعيده للغناء بعد غياب سنوات طويلة.

ومن المقرر أن يضم، الألبوم الجديد 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد، ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي R3HAB ريهاب، ومن المقرر إطلاقه قريبًا.

ويعد ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.

والجدير بالذكر أن عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربى، وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل أسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد ، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير، ومن المقرر إطلاق ألبومه الرابع قريباً .