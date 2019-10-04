هذه رسالة راغب علامة في اليوم العالمي للحيوان!

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه السوبر ستار راغب علامة رسالة خاصة إلى الجمهور بمناسبة اليوم العالمي للحيوان، طالب فيها الجميع بالمحافظة على الحيوانات لأنّهم أصدقاء حقيقيين للبيئة.

وأشار راغب علامة في تعليقه على صورة ظهر فيها وهو يداعب كلبه الخاص إلى أن الحيوانات تلعب دورًا أساسيًا في حياة الإنسان فكتب: “مش لازم ننسى أنه الحيوانات ليسوا أعداءً للبيئة ولا للبشريّة، لهالسبب لازم نحافظ عليهم لأنّه أصدقاء حقيقيين للبيئة، وبيلعبوا دور أساسي بحياتنا، بدون أي متطلّبات غير أنها تعيش بسلام وتشعر بالحب والأمان.

حافظوا عليهم”.

على صعيد آخر، ينشغل راغب علامة في الفترة الراهنة بتصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” الذي يشارك في لجنة حكّامه إلى جانب النجوم سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة، يعمل منذ فترة على عدد من الأغاني الجديدة والمقرر طرحها في فترات متلاحقة.