والد أنغام ينفي شائعات خلاف ابنها مع زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: تحدث الموسيقار محمد علي سليمان، والد النجمة أنغام عن الخلاف بين زوجها الموزع أحمد إبراهيم ونجلها عمر.
وأكد سليمان لإحدى الصحف المصرية أن الكلام ليس صحيحاً وأن الرد على هذه الشائعات يؤكدها، وأنه اعتاد على تداول مثل تلك الشائعات، وإنه قد نصح ابنته بالتركيز في مشوارها الفني، لكي لا تكون مثل هذه الشائعات سبب في إعاقة مشوارها الفني.
وأشار إلى أن العلاقة بين الموزع أحمد إبراهيم وحفيده عمر جيدة، كما أن أنغام تحرص كل الحرص على أن تبقى الأمور مستقرة بين زوجها وابنها.
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