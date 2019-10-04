بيرين سات تؤكّد علاقتها بالـ “دي جي” الفرنسي

متابعة بتجــــــــــرد: حصلت الممثلة التركية بيرين سات على جائزة فرنسية بعد إختيار مسلسلها الدرامي الشهير “فاطمة ” كأفضل مسلسل أجنبي بالنسبة لفرنسا، ضمن حفلة جوائز “فرنسا سكوب “قبل أيام.

وواجهت الكثير من حملات الهجوم إثر انتشار العديد من الشائعات حول خيانتها لزوجها المطرب التركي كينان أوغلو بعد نشر إحدى الصور الخاصة بها برفقة الـ “دي جي” الفرنسي الشهير ماغا.

فور تواجدها في إحدى الأماكن العامة في مدينة اسطنبول لقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها بعد إنتهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسلها التركي الجديد “الهدية”، والمقرر عرضه عبر شاشة نتفليكس ضمن خطتها الدرامية لموسم دراما 2020، فوجئت بتوافد عدد كبير من الصحافيين إليها بعد خروجها من المطعم لسؤالها عن حقيقة تواجدها برفقة الـ” دي جي” الفرنسي الشهير “ماغا” وانتشار الصور الخاصة التي جمعتهما أخيراً في كثير من الحفلات الخاصة به.

ولم تنفِ بيرين سات أنها صاحبة الصور، ولكن عند سؤالها عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، رفضت الرد نهائياً.