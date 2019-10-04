كايلي جينر تخرج عن صمتها بعد انتشار خبر انفصالها عن ترافيس سكوت

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار الشائعات حول انفصالها عن حبيبها ترافيس سكوت، خرجت نجمة تلفيزيون الواقع كايلي جينر عن صمتها لتوضح الأمر. فأعلنت كايلي جينر عبر حسابها الخاص على موقع تويتر عن انفصالها رسمياً عن مغني الراب ترافيس سكوت بعد علاقة دامت عامين. وجاء في تغريدة كايلي: “أنا وترافس على علاقة جيدة وهدفنا الوحيد الآن هو ابنتنا ستورمي. صداقتنا وابنتنا هما الأولوية لنا.” والجدير ذكره أن كايلي جينر نفت الشائعات حول عودتها لحبيبها السابق مغني الراب تايغا.

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