شاب يقاضي شركة آبل لـ”جعله مثلي الجنس”

متابعة بتجــــــــــــرد: رفع رجل روسي دعوى قضائية ضد شركة آبل بتهمة الحاقها “الأذى المعنوي به” مدعياً أن هاتف iPhone قد حوله الى مثلي الجنس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وطالب الشاب الشركة الأميركية بتعويض قيمته مليون و15 ألف دولار أمام محكمة موسكو، مؤكداً أنه حمّل تطبيق للعملات المشفّرة، وحصل على عملة تدعى “GayCoin” بدلاً من الـ Bitcoin الذي طلبه.

ومن المرتقب إقامة جلسة في إطار هذه القضية في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

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ووصلت العملة المشفرة GayCoin مع ملاحظة تقول “لا تحكم حتى تقوم بمحاولة” ، الأمر الذي أثار خوف الشاب وفقاً للشكوى.

وقال رازوميلوف في شكواه: “فكرت مليًا وقررت تجربة العلاقات المثلية، وبعد شهرين، أصبحت مرتبطًا بشخص من جنسي ولم يعد بوسعي التراجع” وقد كان في السابق على علاقة ثابتة بامرأة بحسب ما أفاد موكله.

وأَضاف:” دفعتني آبل من خلال التلاعب بي إلى المثلية”… اني أعيش معاناة أخلاقية وأضرارًا نفسية”.