بعد انفصالها عن حبيبتها.. مايلي سايرس تعيش قصة حب مع حبيب جيجي حديد

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد حوالي الأسبوعين فقط على انفصال المغنية الأميركية مايلي سايرس عن حبيبتها كايتلين كارتر بعد علاقة دامت شهرًا واحدًا، يبدو أن سايرس تعيش علاقة غرامية جديدة.
إذ شوهدت مايلي سايرس وهي تمضي موعداً غرامياً حميماً برفقة المغني الأسترالي كودي سيمبسون، وهو الحبيب السابق لعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد.
وقد تداولت وسائل الإعلام فيديو لمايلي سايروس البالغة من العمر 26 عاماً وهي تقبل كودي الذي يصغرها بأربعة أعوام داخل متجر للبقالة في لوس أنجلوس.
يذكر أن مايلي وكودي صديقين منذ سنوات، ويأتي ظهورهما معاً وقبلتهما، بعد أسبوعين من انفصالها عن كايتلين ومرور حوالي شهرين على انفصالها عن ليام هيمسورث.
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