أزمة إنتاجية توقف تصوير فيلم “ماكو”

متابعة بتجـــــــــــرد: أوقفت الجهة المنتجة لفيلم “ماكو” للمخرج محمد هشام الرشيدي، تصويره نظراً لمرورها بأزمةٍ مالية.

وقال مصدر في الفيلم، أن الرشيدي صوّر 12 يوماً فقط من عدد أيام تصوير الفيلم، وغالبيتها مشاهد صُوّرت تحت الماء، وجمعت كل من بسمة وناهد السباعي ومحمد مهران. مضيفاً أن الفيلم أصبح يواجه مصيراً مجهولاً.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه داخل الشركة لعدم إتمام التعاقد مع الفنان التركي مراد يلدريم بعد الأزمة المالية، إلا أن هذه المسألة لم تتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

ويشارك في بطولة “ماكو” منة فضالي ونيقولا معوض، ومنذر رياحنة وعمرو وهبة، وسارة الشامي، من تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي.