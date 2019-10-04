خاص- “الخليج 365” يلتقي عدد من المكرمين خلال اطلاق حفل “بلاك ديامند اووردز”

قبل موعد حفل Black Diamond Awards بدورته الاولى، والذي سيقام في تيبلسي عاصمة جورجيا في 16 تشرين الثاني المقبل، عقدت مؤسسة أوروميديا الاعلامية لصاحبيها زاريه باريكيان وبدوان شحميني مؤتمرًا صحافيا بحضور قنصل جورجيا اللبناني “مرسيل خزامي” ووفد من فندق AMBASSADORI TBILISI، بالاضافة الى عدد من المكرمين مثل الممثلة القديرة “تقلا شمعون”، الفنان العراقي “همام”، الاعلامية اللبنانية “راغدة شلهوب” والاعلامي “يزبك وهبة”، الى جانب اهل الصحافة والاعلام.

استهل المؤتمر، الذي قدمه الاعلامي اندريه داغر، بكلمة لصاحب الحفل زاريه باريكيان، الذي قال ان الجائزة تهدف الى تكريم من يستحق التكريم وليس لاسباب اخرى، وان الاسماء المطروحة ستُكرّم حتى لو رفضت التكريم ولن تُعطى الجائزة لاسماء بديلة حفاظًا على شفافية الجائزة، موجها تحية لكل من ساهم بنجاح المؤتمر من داعميين ومصورين وغيرهم.

من جهته، رحب المدير العام لفندق “Ambassadori” السيّد ماموكا بالحفل في بلده، مشيرا الى ان “جورجيا بلد غني ثقافيًا، وتشتهر بالضيافة”، خاتما كلامه بالقول: “نحن نستقبل كل من يقصد هذه الوجهة.”

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موقع “الخليج 365” التقى منظم الحفل وصاحب مؤسسة أوروميدا زاريه باريكيان، الذي شدد الى ان اختيار اسماء المكرمين جاء بالتوافق بين اعضاء المؤسسة، ونظرا للمسيرة الفنية والمهنية لكل شخص، كون جميع الاسماء المطروحة لها باع طويل في مجالها وتستحق التكريم والجوائز،ـ لافتا الى ان هناك عدد كبير من النجوم والاعلاميين المكرمين من مختلف البلدان ابرزها لبنان وسوريا ومصر وغيرها.

من جهتها الممثلة تقلا شمعون قالت في حديث لـ”الخليج 365” ان المميز في الجائزة هذه المرة انها عالمية وسيتم تكريم النجوم في جورجيا ما يخدم الفنان اللبناني ويساعده على الانتشار في الخارج ويبرز الفن اللبناني واصوله حول العالم.

الفنان العراقي همام قال في حديث لـ”الخليج 365” انه سعيد باختياره من بين العديد من الفنانين العراقيين، وان يستلم جائزة كونه يمثل الفن العراقي الملتزم، لافتا الى ان الجائزة جديدة من نوعها، متمنيا بالتالي التوفيق لكل الداعمين والقيمين على الحفل على أمل أن يتبع هذه الدورة الاولى العديد من الدورات القادمة في مختلف البلدان.

اما الاعلامي يزبك وهبي، فقد عبّر في حديثه عن سعادته باختياره من بين المكرمين، معتبرا ان التكريم مهم ومميز هذه المرة كونه يقام خارج لبنان، لأنه بهذه الطريقة يمكن نقل ثقافة لبنان وفنه الى بلد جديد وشعب مختلف، خصوصا ان جورجيا تعتبر اليوم مقصدا سياحيا، ما قد يعود بمنفعة على لبنان ويكون هناك ردة فعل سياحية ويتحمس الشعب في الخارج لزيارة لبنان والتعرف عليه اكثر، علّ الصورة الخاطئة حول لبنان في الخارج تتغيّر.

وتبع المؤتمر حفل كوكتيل بالمناسبة.