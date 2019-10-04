شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو تورتة.. 4 فنانين سخروا منه وفنانة تعهدت بإحياء حفل زفاف خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المواقف الغريبة دائما تتصدر محركات البحث والتريند ليصبح رائجا ومتداولا بين رواد التواصل الاجتماعى، وفى ليلة وضحاها تصدر "مصطفى ابو تورتة" تريندات السوشيال ميديا بمختلف أنواعها، بعدما نشرت فتاة تدعى "نهال شعبان" قصة خطيبها الذى تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة حفل خطوبتها دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته وأهله بسرقة "تورتة" الحفل قبل المغادرة، ولم يمر الأمر مرور الكرام فبجانب الهجوم الذى طال الشاب مصطفى، كان له نصيب من السخرية من قبل الفنانين .

محمد هنيدى

لم يترك النجم محمد هنيدى، أى موقف دون أن يطل علينا بطريقته الكوميدية، وعلق هنيدى بطريقة ساخرة على الموضوع، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏والله كان فيه تورته هموت عليها"، وأخذ "القلشة" من فيلمه عندليب الدقى حينما قال: "كان فى زيتونة هموت عليها".





كريم عبد العزيز

ونشر النجم كريم عبد العزيز صورة بصحبة ماجد الكدوانى وأمامهم أكثر من تورتة أثناء تعاقده على فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وعلق عليها قائلا، " اللى معاه تورتة يا جماعة اليومين دول يحافظ عليها".

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ساندى

ونشرت الفنانة ساندي، صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورته لا خاله يتعب ولا حاجة".





اسعاد يونس

ونشرت أيضا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صورة لها، من داخل كواليس تصوير حلقة ببرنامجها "صاحبة السعادة"، وأمامها تورتة على الترابيزة، وعلقت قائلة: "التورته دي بتاعتي أنا اللي جيباها، اصلها بقت تهمه اليومين دول".





المطربة أمينة

وتعهدت المطربة الشعبية أمينة بإحياء حفل زفافها القادم بنشرها صورة للفتاة فى قاعة الحفل وعلقت عليها قائلة، "البنت القمر دى أبو تورته يا نهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة.. والحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين.. وبرضه هيسيبك لسبب تافه.. فرحك اللى جاى عندى.. ياريت تعرفوها".



