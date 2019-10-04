شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة العمر.. صور تجمع حلمى ومنى زكى والسقا وياسمين عبد العزيز ورامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت، منذ قليل، صور تجمع النجوم أحمد حلمى وزوجته منى زكى، وياسمين عبد العزيز وأحمد السقا ورامز جلال، وهى الصور التى لاقت إعجاب متابعينهم.



أحمد حلمى

ونشر جميعهم نفس الصور عبر حساباتهم الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ولم تقتصر على شخص واحد منهم، ولكن كان الشىء الموحد بينهم هو تعليقهم بـ"عشرة العمر".



منى زكى

وتفاعل المتابعون على الصور التى نشروها بسبب الصداقة التى جمعتهم منذ انطلاقهم فى مجال الفن والتمثيل، خاصة أنهم الجيل الذهبى الذى أصبحوا نجوم الصف الأول فى الوقت الحالى.



ياسمين عبد العزيز

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من جانب آخر يواصل أحمد السقا ومنى زكى تصوير فيلم "العنكبوت" وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.



احمد السقا

ويشارك فى بطولته كل من النجمة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى ومحمود غريب والعمل تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



رامز جلال











