شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الثقافة تشهد "المتفائل" بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة و سفير النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزيرة الثقافة مساء أمس الخميس، على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.

جاء ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وليني ليند سفير مملكة النرويج بالقاهرة، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث رفع العرض لافتة كامل العدد منذ افتتاحه يوليو الماضي و حتى الآن.

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مسرحية " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.