شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصريحات لـ ميرنا وليد مع منى الشاذلى أبرزها مصرع والدها برصاصة فى حرب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الإعلامية منى الشاذلى، الفنانة ميرنا وليد، أمس الخميس، فى لقاء تلفزيونى أذيع عبر قناة "سى بى سى"، وأدلت ميرنا بالعديد من التصريحات التى تفاعل معها رواد السوشيال ميديا، لتدخل ميرنا وليد قوائم التريند بعد الحلقة مباشرة، أهمها ذكريات طفولتها الصعبة فى لبنان ووفاة والدها وهى في سن الرابعة من عمرها، ومن أبرز تصريحاتها:

- جاءت إلى مصر قادمة من لبنان مع والدتها بالصدفة البحتة وذلك لقضاء إجازة الصيف مع صديقة لوالدتها مصرية، وذلك بعد حصولها على الابتدائية.

- والدها توفى برصاصة عشوائية فى القلب فى الحرب بلبنان وألقت نظرها على والدها المتوفى لم تعرفه إطلاقًا، وظلت تتساءل "هو مين دا"، لافتة إلى أنها لم تفهم ما حدث لها وقتها حتى الآن، مما دفعها لاستشارة طبيب نفسى.

Advertisements

- أودعتها والدتها إحدى المدارس الداخلية فى لبنان بسبب الحرب الأهلية التى استمرت هناك سنوات طويلة، وأسفرت عن مقتل الكثيرين، من بينهم والدها حتى جاءت إلى مصر .

- شاركت فى فيلم الراعى والنساء أمام الفنانة الراحلة سعاد حسنى والفنان الراحل أحمد زكى بالصدفة، وقالت: كان أقصى طموحى وأنا فى المدرسة الداخلية بالجبل بلبنان إنى أعدى سور المدرسة، وفجأة لقيت نفسى بقيت مشهورة وبشتغل ومسئولة عن بيت، والناس بتقولى أنتِ ليه مش راجعة الشغل، أنا طلعت كنت محرومة من الأسرة واشتغلت وأنا طفلة، والحاجة الوحيدة اللى محتاجاها لما كبرت هى أسرتى و بناتى مريم ومايا".

- وعن سبب غيابها أكدت أنها لم تشعر بذلك لأن حلم حياتها كان تكوين أسرة والذى ظلت محرومة منه طوال حياتها.