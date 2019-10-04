إطلالة نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز" تبهر جمهورها

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كشفت الفنانة نانسي عجرم عن إطلالتها المقبلة في برنامج "ذا فويس كيدز" والذي توقف تصويره بسبب إصابة الفنان عاصي الحلاني، بعد سقوطه عن الحصان، على أن يستكمل التصوير خلال الأيام المقبلة.
نانسي إختارت إطلالة بالجلد الأسود، وحازت على مئات الاف الاعجاب.
ويفترض ان يعرض الموسم الجديد من "ذا فويس كيدز" بعد الإنتهاء من عرض برنامج "ذا فويس"، وهو يشهد لأول مرة إطلالة عاصي الحلاني ومحمد حماقي فيه، بعد إعتذار كاظم الساهر وتامر حسني، الأول لإنشغاله بالتحضير لألبومه الجديد والتفرغ له حيث قرر الابتعاد عن الغناء والإطلالات التلفزيونية طيلة العامين مقبلين، والثاني بسبب إرتباطاته الفنية الأخرى.
من ناحية أخرى تغني نانسي في جامعة دلتا النيل في مصر، في 11 تشرين الأول\أوكتوبر الحالي، بمناسبة إفتتاح العام الدراسي الجديد.
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